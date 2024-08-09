انت الان تتابع خبر شروط التسجيل في منصة سكي للحصول علي خدمات وزارة الاسكان 1446 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - من ضمن قائمة الدعم التي تقدم في المملكة العربية السعودية هو برنامج سكني وهو برنامج مقدم من قبل وزارة الإسكان وذلك ضمن مساعيها في توفير السكن لجميع الأسر في المملكة، ويقدم البرنامج العديد من التسهيلات والخيارات ولكن يلزم استيفاء مجموعة من الشروط قبل الشروع في التقديم على البرنامج، ويطرح البرنامج الكثير من الوحدات السكنية والعقارية كما يتيح طرق وأنظمة مسهلة للدفع، والإجابة على سؤال ما هي خدمات برنامج سكني؟ هي ما سنستطرد فيه من خلال هذا المقال فتابعونا.

خدمات برنامج سكني

إن برنامج سكني هو داعم رئيسي لسوق العقارات في المملكة ويوفر الكثير من الفرص لإقامة المشروعات السكنية بأنواعها، فضلا عن توفير البرنامج للعديد من الخدمات والتسهيلات ومن خلال النقاط الآتية نستعرض معكم ما هي خدمات برنامج سكني؟:

إمكانية البحث عن الوحدات السكنية الموجودة في المناطق القريبة من المستخدم.

يستطيع المستخدم عرض المباني والوحدات السكنية للبيع مما يسرع من العملية ويوفر الجهد والوقت.

بإمكان المستخدم الحصول على خدمة توثيق عقد الإيجار.

يوفر البرنامج خدمة التصميمات الهندسية.

إمكانية أن يحصل المستفيد على أرض سكنية من مخططات سكني.

الحصول على تمويل من برنامج سكني.

إمكانية التقسيط لشراء الوحدة السكنية خلال فترة البناء.

باستطاعة المستفيد شراء مباني و وحدات سكنية من خارج مشاريع برنامج سكني.

شروط التقديم على برنامج سكني

أما عن شروط التقديم على برنامج سكني فهي موضوعة من قبل الجهة المعنية لتنظيم الحصول على الخدمة، عبر النقاط الآتية نستعرض شروط التقديم على برنامج سكني:

أن لا يزيد عمر المتقدم عن 25 عاما.

لابد من إقامة الأسرة على الأراضي السعودية.

أن لا تمتلك الأسرة سكن مناسب وملائم لمدة خمس سنوات سابقة لتقديمها للطلب.

ضرورة عدم استفادة الأسرة من أي برنامج حكومي أو خاص يخص السكن.

لابد أن يكون ابناء الأسرة غير متزوجين سواء ذكور أو إناث.

المدن التي يغطيها برنامج سكني

فيما يلي نعرض بعض المدن السعودية التي يغطيها برنامج سكني: