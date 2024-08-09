كيفية التقدم بطلب اعتراض على نتيجة الضمان الاجتماعي 1446

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الرياض - أحمد صلاح - هناك اهتمام بمعرفة كيفية التقدم بطلب اعتراض على النتيجة وذلك لمن كانت نتيجة طلبه هي الرفض، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الجهة التي تتولى الإشراف على برنامج الدعم هذه بإيضاح الخطوات التي تتبع من أجل التقدم بطلب اعتراض خاصًة لأن عملية التقدم بطلب تتم بشكل إلكتروني، وذلك للتسهيل على المتقدمين وذلك في ظل الخطة المتبعة لتحويل كافة المعاملات العادية في المملكة السعودية إلى رقمية وفقًا للخطة المتبعة 2030.

كيفية التقدم بطلب اعتراض على نتيجة الضمان الاجتماعي

لمن كانت نتيجة طلب الاستحقاق الخاص به هي الرفض، متاح له التقدم بطلب اعتراض على هذه النتيجة ما دام كان المقدم مستوفي لشروط الاستحقاق، وتتمثل طريقة التقديم في الآتي:

زيارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

اختيار تسجيل الدخول.

كتابة اسم الحساب وكلمة المرور ورمز التحقق في الأماكن المخصصة.

الضغط على خيار تسجيل الدخول.

من الصفحة الرئيسية يختار المستخدم الخدمات الإلكترونية.

النقر بعد ذلك على التقدم بطلب اعتراض على نتيجة الأهلية.

كتابة أسباب التقدم بطلب اعتراض.

مل نموذج الاعتراض بالبيانات التى تثبيت الاستحقاق.

إرفاق المستندات المطلوبة.

الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

الخطوة الأخيرة النقر على خيار إرسال الطلب.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي 2024

لضمان ألا يتم رفض طلب استحقاق المواطن السعودي للاستفادة من الضمان الاجتماعى المطور يراعي أن يتأكد المتقدم من توفر شروط الاستحقاق به، والتى تتمثل فى الآتى: