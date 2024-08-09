انت الان تتابع خبر طريقة نقل الكفالة بالمملكة السعودية عبر أبشر.. والشروط 1446 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - من الأنظمة التي تتبعها المملكة العربية السعودية لتنظيم عمل الوافدين والعمالة الخارجية هي نظام الكفيل، وهذا النظام قد شهد مجموعة من التغييرات الساعية إلى تحسين سوق العمل وجعله أكثر إنصافا وعدلا وشروط نقل الكفالة بالمملكة هي من الأمور التي تحظى باهتمام المقيمين داخل السعودية، وقد حددت الجهة المختصة مجموعة من الشروط والخطوات التي تخص نقل الكفالة وذلك من أجل تنظيم القطاعات والمجالات المختلفة في المملكة.

شروط نقل الكفالة بالمملكة

قبل الشروع في عملية نقل الكفالة لابد من استيفاء بعض الشروط التي تم وضعها لضمان حقوق كافة الأطراف ومن خلال النقاط الآتية نقدم لكم شروط نقل الكفالة بالمملكة:

من اللازم أن يوافق صاحب العمل على نقل الكفالة.

يشترط موافقة الكفيل الجديد لاستلام الكفالة.

أن يكون هناك تشابه بين كلا من نوع الكفالة ومهنة العمل.

تقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة.

أن يحمل الكفيل رخصة كفالة غير منتهية الصلاحية.

أن يقدم المقيم جواز سفر ولابد من صلاحيته لمدة عام كحد أدنى من تاريخ انتهاء الصلاحية.

توثيق التنفيذ الإجرائي لإصدار التنازل القانوني وذلك من خلال إدارة الجوازات.

لابد أن يكون عمر المقيم 18 عاما فأكثر.

من الضروري أن يكون المقيم ظل أكثر من سنة مع الكفيل الاول.

لابد من ان يكون الكفيل الجديد حسن السير والسلوك.

إرفاق تصريح عمل غير منتهي الصلاحية.

أن تكون تصاريح المنشأة المنقول إليها المقيم غير منتهية الصلاحية.

المستندات الخاصة بنقل الكفيل

هناك مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب تقديمها لأجل إتمام عملية نقل الكفالة وهي كالتلي:

تقديم طلب نقل الكفالة.

إرفاق خطاب من قبل الكفيل الجديد يبين من خلاله النية في نقل الكفالة.

صورة من عقد العمل الخاص بالكفيل الجديد.

كيفية نقل الكفالة من خلال منصة أبشر

تتم عملية نقل الكفالة عبر المنصة الوطنية أبشر بكل سهولة ويسر وذلك من خلال اتباع النقاط الآتية: