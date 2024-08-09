العالم اليوم - مسيرة حوثية تصيب سفينة تجارية جنوب غربي الحديدة

انتم الان تتابعون خبر مسيرة حوثية تصيب سفينة تجارية جنوب غربي الحديدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 05:22 صباحاً - ذكرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، أن سفينة تجارية أصيبت بطائرة مسيرة على بعد نحو 58 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من الحديدة باليمن.

وأضافت في مذكرة إرشادية أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وفي وقت سابق من الخميس، قالتهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ربان ناقلة للنفط الخام تدعى "دلتا بلو" أبلغ عن تعرضها لهجوم من زورقين صغيرين على بعد 45 ميلا بحريا جنوبي ميناء المخا اليمني حيث انفجرت قذيفة صاروخية بالقرب من السفينة.

ونقلت رويترز عن الهيئة إن الناقلة، التي ترفع علم ليبيريا، وطاقمها بخير وإنها تبحر نحو ميناء الرسو التالي.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن تُدير الناقلة شركة "دلتا تانكرز" ومقرها أثينا.

وأثارت هجمات جماعة الحوثي ضربات انتقامية من الولايات المتحدة وبريطانيا، وأدت إلى تعطيل التجارة العالمية بعدما حول أصحاب السفن مسار سفنهم بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس للإبحار في الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح.