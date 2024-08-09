نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة المثلوثي وشلبي وجابر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حالة الثلاثي حمزة المثلوثي وعمر جابر ومصطفى شلبي ثلاثي الأبيض عقب استبدالهم في مباراة زد التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة المثلوثي وشلبي وجابر

وقال رئيس الجهاز الطبي إن الثلاثي يعاني من إصابات مختلفة، حيث اشتكى مصطفى شلبي من آلام في العضلة الخلفية، بينما تعرض حمزة المثلوثي لإصابة بشد في العضلة الخلفية، في حين يعاني عمر جابر من إصابة بشد في العضلة الأمامية.



وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن الجهاز الطبي اتفق مع الجهاز الفني على استبدال الثلاثي وعدم المجازفة باستمرارهم في الملعب للحفاظ عليهم.



وفاز الزمالك على زد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة الدولي،، ليرفع الأبيض رصيده إلى 55 نقطة.

