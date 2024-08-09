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أحمد جودة - القاهرة - حصد محمد عاطف لاعب فريق الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام زد التي أقيمت مساء اليوم الخميس في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

محمد عاطف رجل مباراة الزمالك وزد بدورى nile

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة عقب انتهاء اللقاء في أرضية الملعب.



وفاز الزمالك على زد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 55 نقطة

