بالرابط استمارة التسجيل في وزارة الدفاع الوطني الجزائري 2024

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الرياض - أحمد صلاح - تم الإعلان من قبل وزارة الدفاع الوطني في الجزائر عن فتح بوابة التقديم في صفوف الجيش الوطني، حيث يمكنك الآن التسجيل بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الدفاع في الجزائر حيث يتقدم العديد من المواطنين لطلب الحصول على هذه الخدمة والتي تكون بمثابة وظيفة الدفاع عن الوطن، ولكن تم وضع بعض الشروط والأحكام التي لابد من توافرها في الشخص المتقدم لكي يحصل على طلب الموافقة.

طريقة التسجيل في وزارة الدفاع الوطني الجزائري

لكي تتمكن من التسجيل في وزارة الدفاع الوطني يجب إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني في الجزائر عن طريق الرابط التالي.

النقر على زر إنشاء حساب جديد ومنها إدخال جميع البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة.

الضغط على زر التسجيل في صفوف الجيش.

عليك كتابة كافة البيانات المتعلقة بنموذج واستمارة التقديم كما لابد من التأكد من صحة البيانات المدخلة.

النقر على أيقونة حفظ الاستمارة كنموذج pdf حتى يسهل الوصول إليه.

بعد ذلك النقر على أيقونة إرسال الطلب.

شروط التسجيل في وزارة الدفاع الوطني الجزائري