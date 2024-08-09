سيد عبد الحفيظ: هناك عوامل كثيرة تساعد الأهلي في حصد البطولات وهذه رسالتي للخطيب

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق عن أسباب نجاح وفوز المارد الأحمر بجميع البطولات التي ينافس عليها رغم صعوبة المنافسين والظروف المحيطة.

نجم الأهلي: هناك عوامل كثيرة تساعد الأهلي في حصد البطولات وهذه رسالتي للخطيب

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "هناك عدة أشياء لنجاح منظومة النادي الأهلي وهي الأفكار والثقافة والبوصلة والتفكير والمصلحة العامة وليس الخاصة والاتجاه وتحمل المسؤولية والعمل الجماعي".

وتابع: "هذا الفارق بيننا وبين أي منظومة أخرى فالأهلي يعمل من أعلى شخص بها لأقل حد في الاختصاصات والامكانيات وكله عايز مصلحة النادي ودعم الجماهير والعشق الإيجابي لفريقهم وحبهم للمكان والكيان ذاته".

واختتم: "أقول مبروك لكابتن محمود الخطيب بالتأكيد على العمل المميز بختام هذا الموسم وحصد البرونزية وجميع الألقاب التي نافس عليها وكله يحسب لمجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري وخالد بيبو وكابتن سامي قمصان ولا يوجد أي مشاعر حزن من الخطيب وكمشجع للأهلي وسأظل دائما أعلم كل شخص يأخذ دوره ويأتي بعده الآخر وهكذا ولبيبو أنه نتاج هائل وختام مذهل ومستوى العمل والتتويج بكل هذه البطولات".

