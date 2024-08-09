نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يطالب لاعبيه بالفوز على البنك الأهلي وتخطي دور ال16بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طالب علي ماهر المدير الفني للنادي المصري من لاعبيه ضرورة التركيز الشديد من أجل الفوز علي نظيره البنك الأهلي في الدور ال16من منافسات بطولة كأس مصر.

ويسعي المصري في هذا اللقاء بتحقيق نتيجة أيجابية والفوز على الخصم لضمان التأهل نحو المراحل النهائية من البطولة.

يأمل المصري أن يحقق أداء مميز وانتصار خاصة أن بطولة كأس مصر تمثل فرصة مهمة للفريق في الحصول على لقب هذا الموسم.

موعد مباراة البنك الأهلي ضد المصري

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء غدا الجمعة على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد البنك الأهلي

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.