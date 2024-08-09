نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع للمصري في مباراة البنك الأهلي بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق البنك الأهلي بالدور الـ16من منافسات بطولة كأس مصر.

التشكيل المتوقع للمصري ضد البنك الأهلي

استقر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري على تشكيل فريقه كالتالي: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، أمادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط،ميدو جابر، حسين فيصل، عبد الرحيم دغموم كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

موعد مباراة البنك الأهلي ضد المصري

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء غدا الجمعة على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد البنك الأهلي

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.