رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية الرقم الالمانى بالعراق وقيمة الغرامات المرورية عبر ur.gov.iq

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الرياض - أحمد صلاح - أشارت إدارة المرور العراقية إلى إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال المنصة الإلكترونية التي توفرها الإدارة للمواطنين بالدولة، على أنه يمكن الاستفادة من العديد من الخدمات المرورية الأخرى من خلال المنصة، وهو ما يمكن توضيحه عبر الاستعلام عن المخالفات الرقم الالمانى وقيمة بعض الغرامات المرورية في الدولة العراقية من خلال القادم.
الاستعلام عن المخالفات المرورية الرقم الالمانى بالعراق
حددت إدارة المرور العراقية بعض الخطوات الإلكترونية التي يمكن من خلالها إجراء عملية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم القومي عبر المنصة الإلكترونية التي توفرها الإدارة للمواطنين بالدولة، وعليه تتمثل خطوات الاستعلام عن المخالفات في التالي:
- الدخول إلى منصة أور الإلكترونية.
- إجراء عملية تسجيل الدخول إلى المنصة.
- النقر على خانة الاستعلام عن غرامات المرور.
- تحديد المحافظة التابع لها الفرد.
- إدخال باقي البيانات المطلوبة.
- النقر على خانة بحث.
- يتم الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالغرامات المرورية الموقعة على الفرد المستعلم.
قيمة الغرامات المرورية في العراق
حرصت إدارة المرور العراقية على توضيح بعض الغرامات الخاصة بالمخالفات المرورية التي تحدث بصفة مستمرة من قبل السائقين في الدولة العراقية، حيث يمكن عرض قيمة هذه المخالفات في التالي:
- يتم تغريم قائد السيارة في حالة كسر إشارة المرور أثناء السير مبلغ يقدر بما يقارب 5 ألاف دينار عراقي.
- بينما يتم توقيع غرامة تصل إلى 1500 دينار عراقي في حالة عدم ارتداء حزام أمان أثناء السير.
- ويتم فرض غرامة تقدر بما يقارب 10 دينار عراقي في حالة قيادة السيارة تحت تأثير الكحل.
- والجدير بالذكر أنه يجب سداد قيمة الغرامة خلال الفترة المسموح بها حتي لا يتم توقيع غرامة أخرى تتعلق بتأخير عملية السداد.
- ولا يوجد طريقة أخرى للاستعلام عن المخالفات المرورية إلى من خلال الطرق الإلكترونية التي توفرها إدارة المرور للمواطنين بالبلاد.