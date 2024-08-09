رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية الرقم الالمانى بالعراق وقيمة الغرامات المرورية عبر ur.gov.iq

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الرياض - أحمد صلاح - أشارت إدارة المرور العراقية إلى إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال المنصة الإلكترونية التي توفرها الإدارة للمواطنين بالدولة، على أنه يمكن الاستفادة من العديد من الخدمات المرورية الأخرى من خلال المنصة، وهو ما يمكن توضيحه عبر الاستعلام عن المخالفات الرقم الالمانى وقيمة بعض الغرامات المرورية في الدولة العراقية من خلال القادم.

الاستعلام عن المخالفات المرورية الرقم الالمانى بالعراق

حددت إدارة المرور العراقية بعض الخطوات الإلكترونية التي يمكن من خلالها إجراء عملية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم القومي عبر المنصة الإلكترونية التي توفرها الإدارة للمواطنين بالدولة، وعليه تتمثل خطوات الاستعلام عن المخالفات في التالي:

الدخول إلى منصة أور الإلكترونية.

إجراء عملية تسجيل الدخول إلى المنصة.

النقر على خانة الاستعلام عن غرامات المرور.

تحديد المحافظة التابع لها الفرد.

إدخال باقي البيانات المطلوبة.

النقر على خانة بحث.

يتم الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالغرامات المرورية الموقعة على الفرد المستعلم.

قيمة الغرامات المرورية في العراق

حرصت إدارة المرور العراقية على توضيح بعض الغرامات الخاصة بالمخالفات المرورية التي تحدث بصفة مستمرة من قبل السائقين في الدولة العراقية، حيث يمكن عرض قيمة هذه المخالفات في التالي: