وصفات طبيعية لتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم بمكونات طبيعية

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الرياض - أحمد صلاح - يريد الكثير من الفتيات والمتزوجات معرفة طرق طبيعية لتفتيح الأماكن الداكنة التي تتمثل في المناطق الحساسة وغيرها من المناطق الأخرى في الجسم، حيث أن تلك المناطق بحاجة شدة إلى عناية واهتمام، حيث أن ذلك يرجع إلى التغيرات الهرمونية والعرق المفرط وارتداء الملابس غير القطنية، إلى جانب الحمل والولادة وغيرها من الأسباب الأخرى، وبالتالي يمكنكم استخدام هذه الوصفات الطبيعية لتفتيح الجسم ، كما أنها اقتصادية جدا وقد تكون متواجدة في معظم المنازل.

وصفة الحليب والليمون للاماكن الداكنة

يمكن تحضير هذه المكونات واتباع الطريقة للكي تحصلين على النتائج المرغوبة فيها في المناطق الحساسة وغيرها:

عصير نصف ليمونة

ملعقة حليب سائل كبيرة.

نصف ملعقة عسل أبيض صغيرة.

طريقة التحضير

قومي بوضع المكونات السابقة في إناء واخلطي جيدا حتي تتجانس المكونات معا، بعدها قومي بوضع هذا الخليط على الاماكن الداكنة بالجسم بحركات دائرية حتي يفرك معكي، ومن ثم اتركي الخليط لمدة عشر دقائق على تلك المناطق وبعدها اغسليها بالماء البارد، ثم جففي المنطقة جيدا من خلال فوطة قطنية.

وصفة زيت الزيتون وعصير الليمون للاماكن الداكنة

يمكن إحضار المكونات التالية للحصول على التفتيح المطلوب في الاماكن الداكنة والحساسة:

اثنين ملعقة زيت زيتون كبيرة.

عصير حبتين من الليمون.

اتنين ملعقة نشا كبيرة.

ملعقة ماء ورد كبيرة.

طريقة التحضير

قومي إحضار إناء عميق وضعي به النشا ومن ثم ضعي عصير الليمون وقلبي جيدا وبعدها ضعي ماء الورد وزيت الزيتون وقلبي جيدا لكي تتجانس المكونات مع بعضها وتصبح ذو قوام متماسك ، ثم صفيها باستخدام المصفاة لكي تتخلصي من التكتلات المتواجدة بها، ومن ثم ضعي الخليط على الأماكن الداكنة بالجسم ووزعيها بحركات دائرية ثم انتظري إلى أن يجف الخليط، ثم اشطفي المناطق بالماء الفاتر وجففيها جيدا من خلال فوطة قطنية.