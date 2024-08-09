انت الان تتابع خبر تسوق الآن بأقل الأسعار مع عروض بنده السعودية على المواد الغذائية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يعد هايبر بنده واحد وأكبر المولات التجارية في المملكة العربية السعودية التي يوفر كافة المستلزمات المنزلية الغذائية والطبية والأجهزة الكهربائية وأدوات النظافة والعناية بالبشرة والشعر وكذلك أجهزة الهواتف الذكية بأسعار تنافسية مناسبة للجميع لذا سوف نقدم إليكم الآن جميع العروض التي يقدمها بنده والتي يمكنك الحصول عليها من جميع فروع بنده المتواجدة في السعودية لذلك سيتم التعرف على أبرز العروض والخصومات على كافة أنواع المنتجات الغذائية تابع معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

عروض هايبر بنده السعودية على المنتجات الغذائية

سوف نقدم إليكم قائمة تحتوى على العديد من العروض المقدمة من خلال أسواق بنده السعودية على كافة المنتجات المنزلية الغذائية وذلك من خلال الآتي:

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لشراء واحد كيلو من دجاج دو 10 قطع وذلك يكون فقط بسعر 149 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على زبدة طبيعية غير مملحة النوع المراعي حوالي 100 جرام وذلك بمبلغ 9.95 ريال سعودي.

للحصول على علبة من العنب المصري أبيض محلى وذلك بسعر 2.95 ريال سعودي.

تستطيع الآن الحصول على كيلو من قشطة زينة طازجة بسعر 22.95 ريال سعودي.

الحصول على خمسة كيلو من أزر بسمتي النوع أبو كاس وذلك بحوالي 34.95 ريال سعودي.

يمكنك الآن شراء أرز كالروز النوع أبو كاس بحجم 4.5 كيلوجرام بمبلغ نحو 27.95 ريال سعودي.

الحصول على عبوة من حليب طازج النوع ناديك عبوة 135 مل بسعر 14.95 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر بنده على المنتجات الغذائية

سيتم تناول جميع العروض التي يقدمها هايبر بنده لجميع العملاء للحصول عليها وهي على النحو التالي:

يمكنك الآن شراء 2.5 كيلو من البطاطس المقلية النوع ساديا وذلك بسعر 19.95 ريال سعودي.

الحصول على علبة من جبنة مكعبات كيري حوالي 400 جرام بسعر 34.95 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء علبة من الذرة الحلوة ذهبية كاملة من قودي حوالي 340 جرام بسعر 32.50 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده السعودية

هناك العديد من العروض والتخفيضات المقدمة من خلال متاجر بنده بالمملكة العربية السعودية والتي تستمر لمدة أسبوع كامل من تاريخ بدايتها بجميع فروع متاجر بنده وفيما يلي بعض تلك العروض: