انت الان تتابع خبر بدون فرن حضري بسكويت شاي مقرمش بطعم الجاهز وصفة اعتمديها من اليوم والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - طريقة بسكويت طاسة سريع ألذ فطار يمكن تقديمه في المصايف والتنزهات، ويحبه أفراد أسرتك خاصة الأطفال، ومن دون فرن سيكون لديك بسكويت سادة يتم تناوله مع الشاي أو والقهوة، كما يمكنك من تلك البسكويت صنع أشهى حلويات الباردة أو تزيين أطراف البسكويت بصوص الشوكولاته ويزين بجوز الهند أو الشوكولاته كما يمكن حشوها بكريمة ويكون مثل الذي يقدم في المحلات بأسعار مرتفعة.
طريقة بسكويت سادة الطاسة بأقل المكونات
بطريقة اقتصادية موفرة لك حضري معنا وصفة بسكويت من دون فرن ولكي تخرج معك وصفة ناجحة يجب اتباع خطوات التحضير كما سنذكرها لكم.
- نحتاج إلى عدد 1 كوب ونصف من الطحين الأبيض.
- نصف كوب من السكر الناعم المطحون.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- نصف كوب من الحليب كامل الدسم.
- عدد 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة تحضير بسكويت مقلاه سريع مقرمش
- أولا نقوم بإحضار وعاء كبير ونقوم بوضع فيه كل من الطحين الأبيض والفانيليا والسكر البودرة والملح ثم نقوم بتقليب كل المكونات معا جيداً لمدة عدة دقايق تقريبا.
- ثم نقوم بسكب الزيت النباتي والحليب كامل دسم لابد من أن يكون بدرجة حرارة المطبخ في الوعاء ونكمل العجن حتى ينتج لنا عجين بحاله شبه سائلة.
- ومن ثم نقوم بجلب كيس الحلواني ونسكب فيه عجين بسكويت شاي ثم نقوم بإحضار مقلاة غير لاصقة ونقوم بوضعها على نار متوسطة ونقوم بتوزيع العجين على شكل أقراص دائرية في المقلاة.
- ثم نقوم بتركها على النار حتى تتحمر لمدة من دقيقتان إلى خمس دقايق حتى يكسب الوجه الأول اللون الذهبي.
- ثم نقوم بقلبها على الوجه الآخر ونتركه حتى يكتسب اللون الذهبي وهكذا نتأكد أن أقراص بسكويت قد نضجت بالكامل وبعد الإنتهاء من كل كميه عجينة.
- نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه ورقة مناديل مطبخ حتى يقوم بامتصاص الزيت ومن ثم نقوم برفع الاقراص من على النار ووضعها في الوعاء، ثم تقدم في طبق التقديم وصحة وهنا.