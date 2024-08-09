انت الان تتابع خبر بدون فرن حضري بسكويت شاي مقرمش بطعم الجاهز وصفة اعتمديها من اليوم والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - طريقة بسكويت طاسة سريع ألذ فطار يمكن تقديمه في المصايف والتنزهات، ويحبه أفراد أسرتك خاصة الأطفال، ومن دون فرن سيكون لديك بسكويت سادة يتم تناوله مع الشاي أو والقهوة، كما يمكنك من تلك البسكويت صنع أشهى حلويات الباردة أو تزيين أطراف البسكويت بصوص الشوكولاته ويزين بجوز الهند أو الشوكولاته كما يمكن حشوها بكريمة ويكون مثل الذي يقدم في المحلات بأسعار مرتفعة.

طريقة بسكويت سادة الطاسة بأقل المكونات

بطريقة اقتصادية موفرة لك حضري معنا وصفة بسكويت من دون فرن ولكي تخرج معك وصفة ناجحة يجب اتباع خطوات التحضير كما سنذكرها لكم.

نحتاج إلى عدد 1 كوب ونصف من الطحين الأبيض. نصف كوب من السكر الناعم المطحون. نصف كوب من الزيت النباتي. نصف كوب من الحليب كامل الدسم. عدد 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا. ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير بسكويت مقلاه سريع مقرمش