انت الان تتابع خبر تردد طيور الجنة بيبي القناة المفضلة لدي جميع الاطفال لتنزيلها علي الاقمار الصناعية نايل سات وعرب سات والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - حازت قناة طيور الجنة على انتشار واسع حول العالم كله، يتم متابعتها من قبل كافة الأعمار، ويزداد البحث عن تردد قناة طيور الجنة من خلال أولياء الأمور لحب الأطفال لها، وهى قناة مشهورة وهادفة يعشقها كلا من الأطفال والكبار، أصبحت قناة طيور الجنة من القنوات الفضائية المفضلة وتقدم برامج متعددة ومتنوعة حول القيم للأطفال، وهي من أشهر القنوات فى الوطن العربى، وهى تذيع أغانى ابتكارية و مهارات تفكيرية لكلا من الأطفال والكبار، ونستعرض كافة التفاصيل عن ترددات هذه القناة فى هذا المقال.

تردد قناة طيور الجنة

تعمل قناة الاطفال طيور الجنة على تنمية مهاراتهم في الإجازات، ونوضح التردد الخاص بهذه القناة حتى يتم تحميلها بكل سهولة و لتدعيم صوره وصوت أفضل وشاشة hd ويكون تردد القناة كالآتي:

القمر الصناعي لقناة: النايل سات. التردد: 11274. معامل الاستقطاب: أفقي. معامل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

التردد الثاني: القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11258. معامل الاستقطاب: أفقي. معامل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

التردد الثالث: القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11310. الإستقطاب: أفقي. معامل تصحيح الخطأ: 2/3. معدل الترميز: 30000.

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة

تبث القناة برامج لتجذب انتباه أولياء الأمور، ومتابعي القناة ليسوا من الأطفال فقط بل من الكبار والصغار من كافة الأعمار، يمكن تحميل قناة طيور الجنة على جهازك من خلال اتباع هذه الخطوات النقاط الأتية:

نحضر جهاز التحكم عن بعد وننقر على زر الإعدادات.

ثم انقر على زر البحث عن قنوات جديدة.

تحديد القمر الصناعي.

أدخال بيانات القناة.

الضغط فوق بحث.

العثور على القناة يأخذ بعض الوقت.

الضغط على مربع التأكيد لتسجيل التعديلات.

ثم انقر على حفظ القناة مع القنوات.

أهم برامج قناة طيور الجنة

تذيع القناة العديد من البرامج المتنوعة الترفيهية للأطفال وكذلك الأناشيد الإسلامية، ومنها ما يلي: