انت الان تتابع خبر جربيها الآن.. وصفة السكر والليمون المبهرة لإزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم كله والقضاء على أي بقع سوداء والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعد وصفة السكر مع الليمون من بين الوصفات الشائعة التي من الممكن أن تستخدم من أجل سرعة إزالة الشعر بشكل تام، ويمكن التخلص بشكل نهائي من مشكلة نموه الزائد عن طريق استعمال هذا الخليط الذي يعد من أسرع الخلطات التي لها فعاليتها في التخلص تماما من أي شعر زائد في أي منطقة من مناطق الجلد.

وصفة السكر والليمون لإزالة الشعر الزائد

تعتبر تلك التركيبة المنزلية التي تتكون من السكر مع الليمون هي من أقوى التركيبات المنزلية التي تعمل على سرعة إزالة الشعر كما أنها لا تبقي له أي أثر كما أنها من الخلطات المنزلية التي تعمل على تجديد خلايا الجلد، ومن خلال ما يأتي نتعرف على كيفية عمل الخليط في البيت حتى تكون هناك استفادة منه على خلايا الجلد حيث تعتبر وصفته من خلطات الجلد متعددة الفوائد.

المكونات

يمكن عمل خلطة السكر والليمون حتى يزول أثر الشعر الزائد والمكونات نتعرف عليها من خلال تلك الفقرات المقبلة:

5 ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة من زيت الجليسرين.

ملعقة عصير ليمون

خطوات التحضير

من الممكن أن يتم تحضير الخليط من خلال استخدام المكونات الأساسية لهذا الخليط وخطوات عمل الخليط نتعرف عليها من خلال ما يلي:

أولا يجب أن تقومي بمزج السكر مع الليمون في وعاء يكون ملائم.

يتم وضع بقية المكونات مع عصير الليمون وترك الخليط حتى يغلي.

الخطوة التالية تكون بترك الخليط حتى يغلي مدة تصل حتى ربع ساعة.

يتم ترك الخليط بعد رفعه من فوق النار حتى يبرد في بولة ملائمة.

بعد ذلك من الممكن أن تستخدمي الخليط على أي منطقة من الجلد بسهولة ليساعد على انتزاع الشعر تماما من خلايا الجلد، كما أنها من الوصفات التي تساعد على إزالة الجلد الميت مما يسهم في تفتيح البشرة.

وصفة الخل لإزالة الشعر

أشارت الكثير من السيدات إلى أن الخل من أهم المكونات التي تعمل على سرعة إزالة الشعر ومكونات الخليط هي:

1 ملعقة من الخل.

1 ملعقة من الفازلين.

1 ملعقة من دقيبق الترمس.

1 ملعقة من كريم البشرة.

1 ملعقة من ماء الورد.

1 ملعقة من جل الصبار.

خطوات الاستخدام