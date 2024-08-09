انت الان تتابع خبر شعرك هينمو بدون توقف.. مكون عبقري لإنبات وملئ فراغات الشعر ومقدمة الرأس بسرعة كبيرة من اول استعمال والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يمكن لكل فتاة وسيدة تعاني من مشكلة عدم نمو الشعر في مناطق معينة من الرأس أن تقوم بملئها عن طريق وصفات إعادة الإنبات السريعة للشعر ومن خلال المقال نتعرف على طريقة استعمال بعض المكونات والمواد المنزلية التي تعمل على زيادة كثافة الشعر والتخلص تماما من مشكلة عدم نموه ببعض المناطق التي تكون خالية من الشعر، وفيما يأتي أفضل تلك الوصفات الفعالة والسريعة لتحسين نمو الشعر مرة أخرى بعد أن توقف إنباته.

وصفة لأنبات فراغات الشعر

تستطيع لكل سيدة لديها مشكلة وجود فراغات في فروة الرأس أن تقوم بتوفير بعض المواد التي تحفز جذور وبصيلات الشعر على تنمو مرة أخرى وهو ما يتم من خلال استعمال بعض المكونات التي لها القدرة على تنشيط فروة الرأس وتحفيزها على زيادة نمو الشعر، وفي التقرير نتناول أفضل طريقة يمكن من خلالها استعادة نمو الشعر بأماكن فروة الرأس الفارغة.

المكونات

يمكن الاستفادة من أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على تنشيط مسام خلايا فروة الرأس على أن تنبت جذور الشعر وذلك من خلال توفير التغذية الكاملة له عن طريق استعمال خلطة الثوم المميزة، ومكوناته كما يلي:

2 فص ثوم مهروس ناعم.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

1 ملعقة من عصير الليمون.

1 ملعقة من زيت الزنجبيل.

2 ملعقة من جل الصبار.

خطوات التحضير

يمكن التخلص من مشكلة عدم نمو الشعر في فراغات فروة الرأس من خلال اتباع ما يلي:

يتم خلط كمية الثوم المتوفرة مع زيت الزيتون مع الاستمرار في التقليب بشكل جيد.

ضعي باقي المكونات وامزجيها بشكل جيد حتى تصبح تركيبة متجانسة يمكن فرك فروة الرأس وأي منطقة فارغة من الشعر حتى يستعيد نموه مرة أخرى.

وصفة زيت الزيتون لزيادة نمو الشعر

2 ملعقة من الفازلين.

نصف ملعقة من القرفة المطحونة.

1 ملعقة من زيت حصى اللبان.

1 ملعقة من زيت اللوز.

1 ملعقة من النشا.

خطوات الاستخدام