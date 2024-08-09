العالم اليوم - 13.5 مليون دولار أرباح "أرامكس" في 6 أشهر بنمو 15%

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 09:24 صباحاً - سجلت شركة أرامكس، المدرجة في سوق دبي المالي، ارتفاعا في صافي الأرباح، لتصل إلى 49.5 مليون درهم (حوالي 13.5 مليون دولار) بزيادة بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2024، مدفوعةً بالنمو بنسبة 20 بالمئة في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب وتحسن هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب.

وقالت الشركة، في بيان صحفي، إن نتائجها شهدت خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2024، مساهمة قوية من جميع قطاعات الأعمال الرئيسية في إيرادات المجموعة والتي نمت بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الحالي، مدفوعةً باكتساب عملاء جدد وزيادة التركيز على التخصّص في المبيعات.

وأرجعت هذا الأداء القوي إلى النمو اللافت في أعداد الشحنات بنسبة 32 بالمئة في قطاع الشحن الدولي السريع، و5 بالمئة في قطاع الشحن المحلي السريع، إلى جانب النمو الثابت في عدد الشحنات عبر قطاع خدمات الشحن في النصف الأول من عام 2024.

وسجلت أرامكس زيادة بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي في الربح الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2024 ليصل إلى 741 مليون درهم، فيما ظلّ الربح الإجمالي ثابتًا في الربع الثاني من العام عند 345 مليون درهم.

وحقّقت الشركة هامش ربح عند 24 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2024 و23 بالمئة خلال الربع الثاني.

وحافظت "أرامكس" على رصيد نقدي قوي يبلغ 457 مليون درهم، وبلغت نسبة صافي الدين 0.9 ضعف من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين في 30 يونيو 2024، وساهم تركيز الإدارة على تحقيق القيمة المضافة في تحسين عائد الاستثمار بمقدار 40 نقطة أساس، والذي يبلغ الآن 5.2 بالمئة للنصف الأول من العام الجاري.