العالم اليوم - تقارير: الجيش الإسرائيلي يوشك على الانسحاب من رفح

انتم الان تتابعون خبر تقارير: الجيش الإسرائيلي يوشك على الانسحاب من رفح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 03:24 مساءً - كشفت تقارير إسرائيلية اليوم الجمعة أن الجيش الإسرائيلي اقترب من إنهاء عمليته العسكرية في رفح، مشيرة إلى أنه على وشك إعلان انسحابه من هناك.

تفصيلا، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش اقترب من نهاية عملياته العسكرية في رفح، وعلى وشك إعلان الانسحاب من هناك باستثناء محور فيلادلفيا.

غير أن تلفزيون فلسطين قال في نبأ له إن الجيش الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا عنيفا غربي رفح جنوبي قطاع غزة.

ويأتي هذا فيما بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية هجومية جديدة في خان يونس، بعد أن أصدر الجيش أوامر إخلاء جديدة للمدنيين في المدينة.

من ناحية ثانية، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الجمعة، إنه تم تحديد وتفكيك مسار نفق تحت الأرض متعدد الطوابق بطول حوالي 3 كيلومترات في وسط قطاع غزة.

وأضاف أن وحدة الهندسة، التابعة للقيادة الجنوبية ووحدة "ياهالوم"، قامتا بالتحقيق وتفكيك نفق تحت الأرض متعدد الطوابق بطول حوالي 3 كيلومترات يتكون من فروع متعددة.

وأشار إلى أنه "تم العثور، داخل النفق، على عدة غرف وأسلحة ووسائل للإقامة الطويلة الأمد يستخدمها عملاء إرهابيون".