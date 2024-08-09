العالم اليوم - كييف: نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا مستمر بصورة طبيعية

انتم الان تتابعون خبر كييف: نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا مستمر بصورة طبيعية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 06:24 مساءً - ذكرت شركة نقل الغاز الأوكرانية، الجمعة، أن إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا عبر أوكرانيا مستمرة على نحو طبيعي، وذلك في اليوم الرابع من اشتباكات وردت أنباء عن وقوعها في منطقة كورسك الروسية حيث يوجد مركز سودجا للغاز.

وقالت الشركة "لم يتغير شيء. النقل مستمر".

وأضافت في وقت لاحق اليوم الجمعة أن شركة غازبروم الروسية تعتزم ضخ نحو 42 مليون متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا غدا السبت.

ومن المتوقع أن تنقل شركة الغاز الروسية العملاقة 38.5 مليون متر مكعب من الغاز اليوم.