نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسرحية "السندباد" ترفع شعار كامل العدد وإشادات من جمهور مهرجان العلمين في أول ليلة عرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد أمس مسرح يو في مدينة العلمين أول ليلة عرض لمسرحية السندباد للنجم كريم عبدالعزيز بعد نجاحها في موسم الرياض، وشهد العرض إقبال جماهيري كبير وإشادات إيجابية للعرض الذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير وملحوظ.

تفاصيل مسرحية السندباد:

وتدور أحداث مسرحية السندباد عن شخصية عمر أبو الهول التي يقدمها كريم عبد العزيز، وخلال هروبه من المعلم سنوسي يختبيء في مقبرة قديمة ويجد فيها سلسلة ترجع لزمن السندباد وينتحل شخصية السندباد وكأنه عاد من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة لكي يعيش حياة السندباد ومغامراته، والمسرحية

بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، شيماء صيف.

مسرحية السندباد

ومسرحية «السندباد» من بطولة كل من كريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، ويزو، بيومي فؤاد، ومصطفى خاطر، وإنتاج آلاء الغزالي،وإخراج أحمد الجندي.

تفاصيل لقاء دوت الخليج الفني مع الكاتب محمودنبيل مؤلف مسرحية السندباد:

ويذكر أن تواصل دوت الخليج الفني من قبل مع الكاتب محمود نبيل أحد مؤلفي مسرحية السندباد، والذي تحدث معانا عن كواليس التحضير للمسرحية.

وقال:" الفكرة أننا كنا نريد أن نقدم العرض بشكل جديد ومختلف وخاصة أنه يحمل تراث عربي مثل شخصية السندباد، وكريم عبدالعزيز يحب الأدوار ذات الطابع التاريخي لذلك كان هو أفضل من يقدم هذه الشخصية.

مسرحية السندباد

وأضاف:" في البداية كنا نريد أن نبدأ من العصر القديم هو عصر السندباد وصولا للعصر الحالى، لكن عند اجتماعنا بالمخرج أحمد الجندى اقترح علينا أن تكون العكس نبدأ من العصر الحالى إلى العصر القديم.