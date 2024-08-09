انت الان تتابع خبر من هنا.. استعلام عن المخالفات المرورية 2024 في العراق عبر منصة اور والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية العراقية بالتعاون مع الهيئة العامة للمرور عن توفر خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، وذلك من أجل مساعدة جميع الأشخاص الذين يملكون مركبات من الإطلاع على المخالفات المرتكبة وسدادها في موعدها المحدد حتى لا يتعرض الشخص للغرامة أو المساءلة، كما تم توفير خدمة سداد الغرامة المرورية إلكترونيًا، وسوف نستعرض كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة أور الإلكترونية في التالي.

الاستعلام عن المخالفات المرورية بالعراق

يستطيع جميع الأشخاص الاستعلام عن المخالفات المرورية في دولة العراق عن طريق الدخول إلى بوابة أور الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة أور.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول وكتابة الاسم وكلمة المرور.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمات المرور العامة.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن الغرامات المرورية.

كتابة جميع البيانات الخاصة بالسيارة وهي رقم اللوحة أو الرقم الألماني.

النقر على أيقونة الاستعلام.

انتظر وسوف يظهر لك جميع البيانات المتعلقة بالمخالفة المرورية.

خطوات سداد المخالفات المرورية بالعراق

يمكن سداد المخالفات المرورية بشكل إلكتروني بالعراق، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة أور الإلكترونية.

النقر على أيقونة المخالفات المرورية.

اختيار خدمة سداد المخالفة المرورية.

كتابة رقم لوحة السيارة والرقم الألماني.

النقر على أيقونة الاستعلام.

سوف يظهر لك قيمة المخالفة النقر على أيقونة السداد.

اختيار وسيلة السداد المناسبة لك من بين الطرق المتاحة.

إدخال جميع بيانات وسيلة الدفع المطلوبة.

النقر على أيقونة السداد.

يمكن النقر على أيقونة طباعة من أجل طباعة الإيصال.

شروط سداد المخالفات المرورية بالعراق

توجد بعض الشروط التي يجب توفرها من أجل الموافقة على سداد المخالفة المرورية، وهي كالآتي: