انت الان تتابع خبر رسميا … وزارة الدفاع تكشف عن شروط التقديم على الأمن العام عبر جدارات ورابط التقديم 1446 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - كشفت وزارة الدفاع عن شروط التقديم على الأمن العام عبر جدارات، التي تم تحديدها مسبقا من أجل الإلتحاق بوظائف قطاع الأمن العام، وهي عبارة عن عدد من المتطلبات التي تختلف حسب نوع الوظيفة والقطاع، كما تم إتاحة رابط التقديم إلكترونيا، والوظائف متاحة للمواطنين من حملة البكالوريوس والماجستير .

شروط التقديم على الأمن العام

يجب توافر شروط محددة في المتقدمين لوظائف الأمن العام في عام 2024، وهي تكون كما يلي:

أن يحمل المتقدم الجنسية السعودية.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و30 عاماً، ولكن يمكن أن تختلف حسب نوع الوظيفة.

الحصول على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة، مثل الثانوية العامة أو الدبلوم أو الشهادة الجامعية.

تتطلب بعض الوظائف خبرة سابقة في مجال الأمن.

التمتع بصفات شخصية حميدة والسمعة الطيبة.

اجتياز اختبارات اللياقة البدنية والصحية.

عدم وجود سجل جنائي للمتقدم.

اجتياز المقابلة الشخصية.

الأوراق المطلوبة للتقديم

يجب رفع او احضار جميع الأوراق المذكورة عن التقديم في وظائف الأمن العام، وهي كالتالي:

بطاقة الهوية الوطنية.

شهادة الثانوية العامة أو الشهادات الجامعية.

السيرة الذاتية للمتقدم.

صورة شخصية حديثة.

شهادات الدورات التدريبية.

شهادات خبرة من جهات العمل السابقة.

تقديم تقرير طبي يثبت لياقتك البدنية والنفسية لممارسة العمل.

طريقة التقديم في وظائف الأمن العام

خطوات تقديم طلب لوظائف الأمن العام عبر نظام جدارات: