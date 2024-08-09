التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024 والمستندات المطلوبة للتقديم

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الرياض - أحمد صلاح - المساعدة على سد احتياجات الأسرة بما يلزم من أمور اقتصادية هي بمثابة إجراء هام ودعم يتم تقديمه للعديد من المواطنين المستحقين بالجزائر لذلك سوف نقوم باستعراض كيفية التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024، التي يتم اعطائها للفرد الذي تتوفر به شروط الحصول على هذه المنحة، حيث يتم التسجيل بشكل الكتروني مع مراعاة الامتثال للشروط والضوابط التي تجعلك تقوم بالحصول على هذه المنحة.

التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024

بإمكانك الحصول على منحة البطالة عن طريق اتباع خطوات التسجيل في منحة البطالة الجزائر على النحو التالي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل.

قم بتسجيل الدخول عبر الموقع الالكتروني عن طريق ادخال الاسم وكلمة المرور.

اضغط على ايقونة منحة البطالة.

سوف يتم نقلك إلى استمارة التسجيل عليك كتابة ما تراه في الفراغات بالبيانات المناسبة.

بعد ذلك قم بمراجعة البيانات ثم اضغط على ارسال.

المستمسكات المطلوبة للتسجيل في منحة البطالة الجزائر

للحصول على منحة البطالة الجزائر لابد أن تقوم بإحضار المستمسكات التالية:

إحضار عدد 3 صور شخصية واضحة.

نسخة من وثيقة الميلاد.

إحضار بطاقة التعريف الخاصة بالمتقدم

صوره من شهاده ميلاد الأسرة مع صك بريدي.

صوره من شهاده المؤهل الدراسي.

شروط الحصول على منحة البطالة الجزائر 2024

للقبول في منحة البطالة لابد أن تقوم بالامتثال للشروط التالية: