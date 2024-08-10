نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويسرا: نتابع باهتمام التطورات في مقاطعة كورسك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الخارجية السويسرية أنها تتابع باهتمام التطورات في مقاطعة كورسك الروسية، التي شنت القوات الأوكرانية هجوما عليها في الأيام الأخيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السويسرية فالنتين كليفا في حديث لوكالة "نوفوستي"، يوم الجمعة، إن "سويسرا تتابع تطورات الأوضاع في المكان، وهي على اتصال بسفارتيها لدى موسكو وكييف".

وأضاف أن "جميع الأطراف يجب أن تلتزم بالقانون الدولي بشكل صارم، وخصوصا القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان".

يذكر أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوما على مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة للحدود مع أوكرانيا منذ 6 أغسطس الجاري.