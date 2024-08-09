انت الان تتابع خبر وزارة العمل والشئون الاجتماعية توضح.. رابط منصة مظلتي تحديث البطاقه الوطنيه 2024 بالعراق والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - نوهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ببعض التطورات الجديدة في نظام دعم الرعاية الاجتماعية، حيث أنه على كافة المستفيدين من الدعم إتباع بعض الإرشادات لتحديث البطاقة الوطنية عبر منصة مظلتي، وتعد هذه الخطوة هامة للغاية لضمان استمرار الحصول على الدعم دون أن يتعرض المستفيد لانقطاعه، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم بعض التفاصيل عن منصة مظلتي تحديث البطاقه الوطنيه وكيفية القيام بهذه الإجراءات.

رابط منصة مظلتي تحديث البطاقه الوطنيه 2024 بالعراق

أشارت وزارة العمل والشئون الاجتماعية إلى أنه من الضروري أن يتوجه كافة المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية لتحديث بطاقة الهوية الوطنية وذلك من خلال إعادة إدخال رقم البطاقة الكي كارد في منصة مظلتي، أما بالنسبة للأشخاص الغير حاملين البطاقة الوطنية ضرورة التوجه إلى دائرة الرعاية ليتم تقديم لهم استشارية مختومة يتمكنوا من خلالها استخراج البطاقة الوطنية، وتعد هذه الإجراءات هامة للغاية لتفادي حدوث توقف للدعم في الموعد المحدد له.

رابط تحديث البطاقة الوطنية منصة مظلتي

يلزم إتباع بعض الإرشادات والخطوات لتحديث البطاقة الوطنية الموحدة عبر منصة مظلتي، وهي كالآتي:

اولا يتم التوجه نحو منصة مظلتي الإلكترونية لتحديث البطاقة الوطنية الموحدة، حيث يلزم إدخال رقم البطاقة الكي كارد في حسابك عبر المنصة.

ثانيا، بالنسبة للأشخاص الذين لا يمتلكون بطاقة وطنية ولكن يحملون جنسية سعودية عليهم التوجه نحو الدائرة الرعاية الاجتماعية للقيام ببعض الإجراءات اللازمة لاستخراج البطاقة الوطنية.

ويجدر بنا الإشارة إلى أن هذه الإجراءات يقوم بها المستفيد من دعم الرعاية الاجتماعية فقط وليس كافة أفراد العائلة.

رابط منصة مظلتي تحديث البطاقة الوطنية الموحدة.

سهلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على المواطنين إجراءات تحديث البطاقة الوطنية الموحدة، حيث يمكنهم التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية وإتباع بعض الخطوات البسيطة حتى يتم إضافة رقم البطاقة الكي كارد بشكل صحيح، وبذلك سيتم تحديث البيانات للبطاقة الوطنية الموحدة.