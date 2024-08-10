شروط التقديم في القبول الموحد وزارة الداخلية بالمملكة السعودية 1446

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الرياض - أحمد صلاح - تم فتح باب القبول الموحد وزارة الداخلية بالمملكة وقد كانت المسميات الوظيفية المعلن عنها هي رتبة نائب رقيب وجندي، حيث تم تحديد مجموعة من الشروط للقبول في هذه الوظائف، وننوه بأن على الراغبين في الالتحاق بوظائف وزارة الداخلية المتابعة الدورية حتى يتثنى لهم التقديم فور الإعلان عن تلك الوظائف مرة أخرى.

فتح باب القبول الموحد وزارة الداخلية بالمملكة

كانت الإدارة العامة للقبول المركزي في المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن فتح باب القبول الموحد وزارة الداخلية، وقد اشترطت بعض الشروط والضوابط لذلك، وقد كانت القطاعات المتاحة للعمل هي قطاع الجوازات والأمن العام ومكافحة المخدرات والقوات الخاصة بالأمن البيئي، كما كان لكل وظيفة مؤهلات معينة، كما كان التقديم يتم عبر منصة أبشر الإلكترونية وللتمكن من التقديم على الوظائف إذا ما تم فتحها مرة أخرى عليكم معرفة طريقة الاستعلام وهي كالتالي:

الولوج إلى منصة أبشر والتسجيل فيها.

الانتقال إلى وظائف وزارة الداخلية.

انقر على الوظيفة المناسبة.

قم بتعبئة الاستمارة.

رفع المستندات المطلوبة.

النقر على زر الإرسال.

الشروط العامة للتقديم في القبول الموحد



للقبول الموجد وزرارة الداخلية يجب عليك معرفة الشروط الخاصة بوظائف وزارة الداخلية حتى تتمكن من التقديم لها في حالة تم فتح باب القبول الموحد وزارة الداخلية بالمملكة مرة أخرى والشروط نعرضها لكم من خلال النقاط الآتية: