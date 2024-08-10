انت الان تتابع خبر تعرف على .. موعد اجازة اليوم الوطني 1446 في المملكة العربية السعودية وفعاليات الاحتفال والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يعد اليوم الوطني السعودي 1446 من أهم المناسبات الوطنية في المملكة العربية السعودية، فهو يوم مجيد يحتفل به جميع الشعب السعودي والمقيمين فيه، وخلال أيام ستحل ذكرى اليوم الوطني في نفس الموعد المحدد من كل عام، حيث تحتفل المملكة جميعها بهذه الذكرى العظيمة، و تمتلئ الشوارع والساحات بالأجواء الاحتفالية بهدف اللالتمام حول وطن واحد وحكومة واحدة وشعب يجمعهم الالفة والوحدة، من خلال هذا السياق سنتعرف على موعد إجازة اليوم الوطني 1446 وفعاليات الاحتفال بتلك الذكرى.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1446

جميع الشعب السعودي يتطلع بشغف للاحتفال باليوم الوطني السعودي 1446 أحد أهم الاحتفالات المميزة والتي من خلالها يجتمع الشعب تحت قيادة حكومة رشيدة، ويعتبر هذا اليوم فرصة كبيرة وعظيمة للتعبير عن الفخر الوطني والتراث الثقافي، لذلك يرغب المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة معرفة اجازة تلك اليوم، وقد أعلنت السلطات السعودية عن تاريخ الاحتفال باليوم الوطني لهذا العام والذي ينتظره الكثيرين وخاصة العاملين في القطاع الحكومي والخاص بالمملكة لأنه يعد اجازة رسمية لجميع الموظفين والطلاب والمدارس.

تحتفل السلطات السعودية بهذا اليوم في تاريخ 23 سبتمبر والذي يوافق 20 ربيع الأول 1446 هجريًا، حيث يمنح العاملون إجازة رسمية تبدأ من يوم الأحد الذي يسبق الاحتفال وتستمر حتى يوم الاحتفال نفسه.

فعاليات واحتفالات اليوم الوطني السعودي 1446

تشهد المملكة العربية السعودية في اليوم الوطني السعودي احتفالات وفعاليات يشارك فيها جميع الأطياف من العاملين والموظفين والطلاب والمقيمين بالمملكة ومن أبرز الفعاليات والمهرجانات التي تقام في هذا اليوم: