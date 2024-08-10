انت الان تتابع خبر للتخلص من رائحه العرق الكريهة.. حضري بنفسك اقوى مزيل عرق طبيعي لتعطير رائحة الجسم كله بمكونات طبيعية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر مزيلات العرق المنزلية من الوصفات التي ينصح الكثير من خبراء التجميل والجلدية باستعمالها وذلك لأنها غير محتوية على المواد الكيميائية التي قد تكون سبب من أسباب إيذاء الجلد ومن خلال المقال نتعرف على أهم الوصفات التي من الممكن أن تستخدم لمعالجة رائحة العرق السيئة وإزالته بشكل طبيعي بدون مزيلات كيماوية.

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي

يمكن استعمال مزيلات العرق الطبيعية التي تعمل على التخلص من رائحة العرق الكريهة، وحماية الجلد من التعرض لظهور الالتهابات ولذلك بدأت الكثير من السيدات والفتيات في البحث عن أفضل خلطة منزلية تعمل على إزالة العرق والتخلص من رائحته المزعجة، ومن خلال ما يأتي نتعرف على أفضل خلطة إزالة للعرق بالنشا.

المكونات

من الممكن عمل خليط فعال ومميز في إزالة العرق بشكل طبيعي وآمن ويمكن أن يستخدم لحماية البشرة من انسداد المسام والذي تتسبب فيه وصفات إزالة العرق غير الطبيعية أو مزيلات العرق الكيميائية وفيما يلي نتعرف على المكونات المستخدمة في عمل مزيل العرق الطبيعي بالنشا.

2 ملعقة كبيرة من مكون نشا الذرة.

ملعقة من كريم البشرة المرطب.

ملعقة من اي مرطب.

ملعقة من زيت اللافندر.

ملعقة من المسك المطحون.

ملعقة من الدقيق الأبيض.

خطوات التحضير

يتم تحضير خلطة مزيل العرق من خلال متابعة ما يلي:

أولا يمكنك أن تحضري بولة ملائمة وتضعي فيها كل المكونات.

استخدمي النشا واخلطيه في بولة التحضير مع الدقيق.

قومي بإضافة مكون المسك المطحون وامزجيه مع باقي المكونات.

يتم تطبيق الخليط على المناطق الأكثر تعرق من الجلد.

وصفة جل الصبار وزيت اللافندر للقضاء على رائحة العرق

من الممكن أن تستخدم خلطة منزلية فعالة تعمل على التخلص من رائحة العرق السيئة عن طريق استخدام المكونات الآتية:

2 ملعقة من جل الصبار.

2 ملعقة من زيت اللافندر.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من كريم البشرة للترطيب.

خطوات التحضير