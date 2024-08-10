نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت 10-08-2024 في الدوري البرتغالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة العالمية مباريات الدوري البرتغالي والتي ستنطلق اليوم السبت وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري البرتغالي في الموسم الحالي. نجح سبورتينج لشبونة في التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي ويسعى للدفاع عنه في الموسم الحالي. ويعد بنفيكا الأكثر تتويجا بلقب الدوري برصيد 38 لقبا يليه بورتو بواقع 30 لقبا ثم سبورتنج لشبونة في المركز الثالث. مباريات اليوم السبت 10-08-2024 في الدوري البرتغالي ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الدوري البرتغالي في الجولة الأولى من الموسم الحالي: - فوتبول اي اس دي وناسونال ماديرا الساعة 5 ونصف عصرا بتوقيت مصر - كاسا بيا وبوافيستا الساعة 8 مساء بتوقيت مصر - بورتو وجل فيسنتي الساعة 10 ونصف مساء بتوقيت مصر