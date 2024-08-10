نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب..عصام صاصا يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم مطرب المهرجانات الشهير عصام صاصا، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بد مشاركته مقطع فيديو، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مطالبًا من متابعيه الدعاء له بعد نبأ ترحيله من مصر لدبي ،بسبب حادث دهس أحد الأشخاص ،مما تسبب في وفاته، خلال الفترة الماضية.

تفاصيل فيديو عصام صاصا

وظهر "صاصا" في مقطع الفيديو منهارًا من البكاء، قائلا:" كنت راجع من شغلي رايح أجيب ابني أعمله عقيقة أفرح بيه، وأنا راجع في نص الدائري بالظبط ماسك نص الطريق، هو الله يرحمه ويحسن إليه أنا مخبطتوش من على الرصيف زي ما الناس بتقول والخبطة كانت على الشمال مش من اليمين"

وأضاف:" ربنا يعلم أنا كنت حاسس بأيه وقتها، والناس قالت عليه أني بدوس على الناس بفلوسي، أنا والدي متوفي من وعندي سنة وعشت عمري كله مع والدتي وعشنا أيام تحت خط الفقر، أنا ربنا كرمني من سنتين تلاتة، ومكنتش حابب أرد، لكن أنا ممكن أنزل متشفونيش تاني".

وتابع:" أنا لبست قواضي وحوارات وأنا أغلب من أني أعمل أي حاجة في الدنيا، أنا محتاج دعمكم جدا وتدعو لي وتقفوا معي ولو كنت سبب في يوم من الأيام أني أفرح أي حد أنه يدعيلي، وأنا راضي بقضاء ربنا وواثق في القضاء المصري وأنه مش هيظلم حد ولا هيجي على حد، وأنا أقل خلق الله وعمري ماهدوس على الناس بفلوسي ولا حيلتي الفلوس اللي تخليني أعمل كده".