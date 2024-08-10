نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم قدوم مبابي.. أنشيلوتي يعتمد على نجم ريال مدريد في خط الهجوم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، من العروض المقدمة لشراء نجم الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للحصول على خدمات رودريجو نجم خط هجوم ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لتعويض رحيل جوليان ألفاريز الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فأن أنشيلوتي يرفض تمامًا بيع اللاعب البرازيلي، مؤكدًا أنه من العناصر الأساسية في خط هجوم الفريق الملكي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن أنشيلوتي لديه ثقة كاملة في رودريغو وسيعود إلى خطة 4-3-3 في الهجوم، مما يضمن بقاء النجم البرازيلي أساسيًا في تشكيل ريال مدريد إلى جانب مبابي وفينيسيوس.