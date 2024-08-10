أحدث ظهور لياسمين رئيس

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة ياسمين رئيس صور لها من أحدث ظهور بعد زواجها من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

وظهرت ياسمين رئيس بإطلالة سواريه مرتدية بلوزة شبك وشعر قصير وميكياج بسيط مما لفت انتباه متابعيها.

تستعد الفنانة ياسمين رئيس لتصوير أحدث أعمالها الدرامية والذي يحمل اسم “رقم سري” والذي من المقرر عرضه ضمن قائمة مسلسلات الأوف سيزون بموسم الشتاء المقبل.

ويستأنف فريق العمل على التحضيرات النهائية للمسلسل تمهيدًا لبدأ التصوير مطلع شهر أغسطس المقبل، ويعتبر المسلسل جزء ثان من مسلسل صوت وصورة الذي قدمته الفنانة حنان مطاوع العام الماضي، ولكن بأحداث وشخصيات مختلفة، من تأليف سليمان عبد المالك

جدير بالذكر إنه تستأنف ياسمين رئيس تصوير دورها من مسلسل جودر – ألف ليلة وليلة الجزء الثانيظ بعدما تم عرضزالجزء الأول منه في 15 حلقة في شهر الموسم الرمضاني رمضان الماضي، على أن يتم عرض الجزء الثاني في 15 حلقة وفي الغالب في الموسم الرمضاني المقبل 2025.