كيفية تفعيل خاصية التجديد التلقائي في عقد ايجار السكني عبر إيجار والشروط المطلوبة 1446

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الرياض - أحمد صلاح - تعتبر منصة إيجار إحدى مبادرات الحكومية السعودية التي تسعى لتيسير الخدمات الخاصة بالعقود السكنية وانظمة الإيجار، حيث تساهم المنصة في الحفاظ على حقوق كلا من المؤجر والمستأجر كما تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، كما تعتبر منصة إيجار وسيط قانوني يقوم على إدارة المعاملات بشكل منظم ورسمي وفي حساب المنصة على تطبيق التواصل الإجتماعي “إكس” تم ذكر الشروط المتعلقة بتجديد العقود تلقائيا؛ ولذلك تم رصد العديد من الأسئلة عن كيفية تفعيل خاصية التجديد التلقائي في عقد ايجار السكني عبر إيجار.

تفعيل خاصية التجديد التلقائي في عقد ايجار السكني

تقوم منصة إيجار بخدمة أصحاب العقارات وذلك لحمايتهم من التعرض لأي عملية نصب كما تقدم المنصة العديد من الخدمات، ومنها خيار تجديد العقد تلقائيا وكيفية تفعيل خاصية التجديد التلقائي في عقد ايجار عبر إيجار سهلة وبسيطة وتستطيع القيام بها بشكل إلكتروني وذلك عبر اتباع الآتي:

الخطوة الأولى التوجه إلى منصة إيجار.

أما الخطوة الثانية تدوين البيانات وهي اسم المستخدم وكلمة المرور.

الخطوة الثالثة الانتقال إلى القائمة الرئيسية.

وبالنسبة للخطوة الرابعة فهي الضغط على خيار عقد الإيجار.

الخطوة الخامسة تدوين المعلومات والتفاصيل الخاصة بعقد الإيجار والموجودة فيه.

وأخيرا الخطوة السادسة القيام بدفع الرسوم ومراجعة البيانات ومن ثم النقر على الإرسال.

إنتظر حتى تتم الموافقة من قبل الطرف الآخر على تجديد عقد الإيجار.

شروط تجديد عقد الإيجار عبر منصة إيجار

نظرا للمحافظة على تنظيم عملية تجديد العقود وغيرها من الخدمات؛ حددت الجهات المعنية مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب الالتزام بها وهي: