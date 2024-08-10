انت الان تتابع خبر التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي 1446 والشروط المطلوبة والفئات المستحقة للدعم والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - يسعى الكثير من شباب السعودية إلى توفير وحدة سكنية لهم مستقلة عن ذويهم وذلك بهدف الزواج أو توفير الأموال المدفوعة في الإيجار الشهري، لذلك قامت وزارة الإسكان السعودية بالاتفاق مع حكومة المملكة بتوفير برنامج خاص بالدعم السكني ومن ثم تقديمه لأصحاب الدخل المتوسط و الأسر فقيرة الحال، ويتوفر هذا الدعم من خلال تقديم وحدة سكنية مناسبة داخل الأحياء الراقية في السعودية.
شروط التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي
يجب على المتقدمين اولًا موافقة الشروط والأحكام المقدمة من قبل وزارة الإسكان السعودية وذلك حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم السكني في مدة زمنية قصيرة، ومن أبرز الشروط المطلوبة ما يلي:
- حصول المتقدم على الجنسية السعودية.
- يجب أن يكون الشخص غير مالكاً لأي وحدة سكنية في المملكة أو قطعة أرض.
- يشترط الإقامة بصورة دائمة داخل المملكة.
- يجب أن لايقل عمر المتقدم عن 25 عام.
- أن يكون الشخص من محدودي الدخل وألا يتجاوز الراتب الخاص به قيمة 4 الاف ريال.
- عدم وجود أي أملاك ثمينة مسجلة باسم صاحب الطلب .
- أن تكون هذه هي المرة الأولى للتقديم علي الدعم السكني.
- عدم وجود عائل أو كفيل للشخص يساعده في توفير وحدة سكنية.
- من أهم الشروط كذلك هي تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة على الموقع مع توضيح البيانات بشكل صحيح حتى يتم اعتماد الطلب.
الفئات المستحقة للدعم السكني
يتم منح الدعم السكني لبعض الفئات المحددة في السعودية، وذلك لمن توافقة بهم الشروط السابقة، ومن أول هذه الفئات ما يلي:
- اصحاب الدخل المنخفض وهم الأشخاص العاملين بالأجر اليومي أو الذين لم تتجاوز رواتبهم الحد الأدنى للدعم.
- المطلقات والأرامل الغير مالكين لمنزل مستقل بهم وهم من أكثر الفئات الأشد احتياجا خاصة في حالة وفاة الأب والأم شريطة أن يتم تقديم الأوراق التي تثبت حالة الطلاق أو الوفاة.
- جميع الأفراد المسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
- الشاب الأعزب الراغب في الزواج وذلك في حال كون المرأة هي الزوجة الأولى بالنسبة له.
- أصحاب مرضى الكبد والسرطان والأمراض الخطيرة الغير قادرين على العمل وتحسين الوضع الاجتماعي لهم.