خطوات الاستعلام عن الهوية الرقمية عبر منصة ابشر 2024

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الرياض - أحمد صلاح - الهوية الوطنية الرقمية هي خدمة إتاحتها الحكومة السعودية للمواطن السعودي والوافد المقيم وذلك لتسهيل عليهم تنفيذ بعض العمليات الإلكترونية التي تحتاج إلى توفر هوية رقمية، أشارت الحكومة السعودية أنه يمكن الاستعلام عن صلاحية الهوية الرقمية بشكل إلكتروني من خلال خطوات بسيطة ومحددة، هذه الخدمة تم توفيرها من خلال منصة أبشر وقامت الحكومة السعودية بتفسير الخطوات التي تتبع من أجل التأكد من إتمام عملية الاستعلام بشكل صحيح، وفيما يتعلق بتفعيل الهوية الوطنية فإنه ذلك أصبح متاح بشكل إلكترونى كذلك.

خطوات الاستعلام عن الهوية الرقمية

من ضمن الخدمات التي أصبحوا منصة أبشر تقدمها أنه يمكن الاستعلام عن الهوية الرقمية من خلال خطوات محددة من ناحية التنفيذ سهلة ولا تستغرق وقت طويل، وتتمثل الخطوات الخاصة بعملية الاستعلام في الآتي:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر.

تحديد أبشر أفراد.

كتابة اسم الحساب وكلمة المرور ورمز التحقق والضغط على تسجيل الدخول.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

ينقر المستخدم بعد ذلك على الوثائق الرقمية.

يضغط المستخدم على عرض الهوية.

ظهور كافة التفاصيل الخاصة بالهوية الرقمية أمام المستخدم وكذلك مدة صلاحيتها.

آلية تفعيل الهوية الرقمية

وفرت وزارة الداخلية السعودية ميزة القدرة على تفعيل الهوية الرقمية بشكل إلكتروني من خلال خطوات بسيطة، قامت الوزارة بالإفصاح عن هذه الخطوات والتي تتمثل في الآتي: