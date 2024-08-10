شروط التقديم في وظائف وزارة الداخلية بالسعودية للرجال 1446

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الرياض - أحمد صلاح - في يوم السبت الموافق 20 يوليو تم فتح باب التقديم في وظائف وزارة الداخلية بالسعودية للرجال 1446، وذلك في عدة قطاعات مثل مكافحة المخدرات والأمن البيئي والوظائف المطلوبة هي وكيل ورقيب وجندي كما أن الوظائف المطلوبة مخصصة لحملة الشهادة الثانوية والبكالوريوس والدبلومات، وقد نوهت الوزارة على بعض الاشتراطات المطلوبة وللمزيد من التفاصيل تابع المقال.

شروط وظائف وزارة الداخلية بالسعودية للرجال

من المؤكد أن كل وظيفة تحتاج إلى متطلبات وشروط وضوابط معينة وهذا ينطبق على وظائف وزارة الداخلية وفيما يلي نعرض لكم الشروط المطلوبة:

لابد ان يكون المتقدم مواطنا في المملكة العربية السعودية.

من الضروري على المتقدم أن يكون ناشئا في المملكة إلا في حالة نشأته مع أبيه أثناء خدمة الوطن.

لابد أن تكون حالة المتقدم الصحية جيدة وملائمة للمهمة التي سيتولاها كما يجب أن يمر بالاختبارات الصحية وينجح بها.

يجب أن يتمتع المتقدم بسمعة حسنة وأن يشهد له بحسن السير والسلوك.

يشترط على المتقدم أن لا يعمل في أي وظيفة من وظائف الجهات الحكومية.

خصصت الوزارة بعض الاختبارات للتأكد من أهلية المتقدم للوظيفة وعلى المتقدم أن يجتازها.

من الضروري على المتقدم أن يحمل شهادة علمية تناسب الوظيفة التي سيقدم عليها ويجب أن تكون معتمدة كما يجب على من يحمل شهادات من خارج المملكة أن يعادلها من قبل الجهة المعنية.

من اللازم على المتقدم للوظائف أن لا يكون متزوجا من أي امرأة لا تحمل الجنسية السعودية.

كيفية التقديم في وظائف وزارة الداخلية 1446

طريقة التقديم في وظائف وزارة الداخلية بالسعودية للرجال تتم من خلال منصة أبشر الرقمية، فقط كل ما عليك هو اتباع الخطوات الآتية: