نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية.. نجم بايرن ميونخ مُهدد بالسجن والسبب مثير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع بايرن ميونخ، يواجه تهديدًا بعقوبة السجن بعد تورطه في حادث دهس وهروب.

دي ليخت مهدد بالسجن

وفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، يُشتبه في أن دي ليخت صدم سيارة متوقفة بالقرب من ملعب تدريب النادي صباح الأربعاء أثناء قيادته سيارته، ثم غادر موقع الحادث. وقد اتصل الشهود بخدمات الطوارئ للإبلاغ عن الحادث.

وأضاف التقرير أن سيارة دي ليخت تم سحبها واحتجازها لاحقًا.

وأشار المحامي المتخصص مارك فيديرهاكي من ميونخ إلى أنه في حال إدانة دي ليخت، قد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة مالية. وأوضح في تصريحاته لصحيفة "بيلد": "غالبًا ما تُفرض الغرامات في مثل هذه الحالات، ولكن العقوبات القصوى قد تصل إلى السجن."

وفي ذات السياق، صرحت كاثرينا ثويركوفر، المحامية المتخصصة في القانون الجنائي وقانون المرور، لصحيفة "بيلد" قائلة: "حادث دهس وهروب لا يمكن أن يحدث إلا عمدًا."

من جهة أخرى، يرتبط دي ليخت بالرحيل عن بايرن ميونخ هذا الصيف، حيث يُبدي مانشستر يونايتد اهتمامًا بالتعاقد معه لتعزيز دفاعاته تحت قيادة إريك تين هاج.