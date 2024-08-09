توقعات برج العذراء لشهر أغسطس2024 مع غالية بكفلاوي

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- تاريخ النشر: منذ ساعة
بقلم: غالية بكفلاوي
ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج العذراء هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.
توقعات برج العذراء لشهر أغسطس 2024
سأبدأ بوضعك العاطفي لهذا الشهر، والذي يصبح فعالاً اعتبارا من تاريخ 5 بوصول كوكب الزهرة لبرجك، حيث تتاح لك المزيد من الفرص العاطفية، وربما المالية وعلى الأغلب سيتم حسم بعض القرارات بشكل مناسب لك، تتاح للخاليين فرص جديدة، ولكن كن حذر من اندفاع ببعض النزوات والإغراءات بالعلاقات الجديدة.
من الوارد ان يتم بهذا الشهر مصالحات مدروسة بعد حوارات منطقية موضوعية للمتخاصمين، أما بالنسبة لأمورك العملية، فقد تضطر لتغيير اتجاه أو مسار مهني وهناك إمكانية لعودة البعض منكم لعمل أو أشخاص عملوا معك بالسابق، بعد تاريخ 15 يتوجب عليك الانتباه لأمورك المالية، فقد تعاني من بعض الضغوط والالتزامات، والتي يمكن أن تعالج بها أوضاع صحية.
كن حذر طوال الشهر من سوء تفاهم قد يطرأ أو تأخيرات وحالة انتظار وترقب؛ مما يشعرك بعدم الاستقرار وخاصة مهنياً، من المحتمل أن تعيش انفعالات، وتفقد السيطرة على كلامك وردات فعلك ببعض الفترات، وهذا ما يجب السيطرة عليه خاصة مع من تربطك بهم مصالح، ومن هم أصحاب النفوذ والقرار بمحيطك، فلا تعرض مواقعك وسمعتك ومصالحك للاهتزاز.
بتاريخ 23 تبدأ الضغوط بالانحسار، وتزول الهموم وترى أوضاعك بوضوح أكثر، ترتاح نفسيتك وتستعيد عافيتك، وقد تتخذ قرارات آن أوانها لتنطلق برحلتك السنوية، والتي تحمل معها الكثير من المتغيرات اعتبارا من الآن.
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