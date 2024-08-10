انت الان تتابع خبر هتبقي قمر 14.. ملعقة من النشا وماء الورد هتخلي بشرتك بيضة قشطة بدون أي أسمرار وبقع غامقة تعالي أقولك أزاي والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يتعرض الوجه إلى الكثير من العوامل التي تؤثر على لونه الطبيعي أبرزها التعرض المباشر لأشعة الشمس واستخدام المساحيق التجميلية باستمرار وغيرهما من الأسباب التي تتسبب في بقع وحبوب وكلف واضح على البشرة، فالكثير من الفتيات تبحث عن حل سريع وآمن للتخلص من اسمرار الوجه، لذلك ينصح باستخدام هذه الخلطة الطبيعية التي أثبتت قدرتها على تبييض وتوحيد لون البشرة وإعطاء الوجه نضارة وحيوية من أول استخدام، أنها خلطة النشا وماء الورد فهي خلطة سهلة وبسيطة يمكن تحضيرها في أي وقت ووضعها على الوجه بدون أي أثار جانبية.

خلطة النشا لتبييض الوجه

يعتبر النشا من أفضل المكونات الطبيعية التي تدخل في إعداد الكثير من الخلطات الطبيعية لتفتيح الوجه والبشرة لمعرفة الطريقة أتبع الخطوات التالية:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من النشا.

1 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير:

في طبق صغير الحجم ضعي النشا وماء الورد ثم نقلب جيدا حتى تتجانس المكونات وتصبح ناعمة.

قومى بغسل الوجه بالماء الفاتر ثم يجفف تماما.

بعد ذلك يتم وضع كمية مناسبة من الخلطة على الوجه ويترك لمدة ربع ساعة.

ثم نغسل الوجه بالماء البارد يمكنك وضع كمية من المرطب على الوجه بعد الاستعمال.

تكرر هذه الطريقة ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على وجه أبيض خالي من الكلف والبقع الداكنة.

خلطة النشا والفازلين لتبييض الوجه

توجد طريقة أخرى لعمل خلطة تفتيح عن طريق استخدام خلطة النشا والفازلين التي نشرح طريقة تحضيرها في السطور التالية:

المكونات:

ملعقتين من النشا.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير: