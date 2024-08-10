انت الان تتابع خبر جددي مائدتك بتقديم سلطة المسبحة بطريقة سهلة وناجحة وبمكونات بسيطة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر سلطة المسبحة من أهم أطباق المقبلات السورية التي يحب الكثيرون تحضيرها وتقدم بجانب الدجاج واللحوم ويمكن تحضيرها بالعديد من الطرق والنكهات فهي سهلة وسريعة التحضير ويمكن التحكم في طعمها عن طريق زيادة أو تقليل عصير الليمون وفيما يلى سنخبرك عن طريقة عمل المسبحة السورية الأصلية على طريقة المطاعم.

مقادير عمل سلطة المسبحة

يمكن إعداد سلطة المسبحة بالعديد من الطرق وفيما يلي المقادير الواجب توافرها لإعداد سلطة المسبحة على طريقة المطاعم:

2 كوب من الحمص المسلوق أو المعلب.

فص ثوم واحد مفروم جيداً.

معلقة زبادي كبيرة أو معلقة لبن رايب.

2 معلقة من عصير الليمون كبيرة.

3 معالق كبيرة من الطحينة البيضاء.

ملح طعام.

فلفل حسب المذاق.

طريقة عمل سلطة المسبحة في المنزل

لا تستغرق المسبحة السورية سوي ثواني معدودة لتحضيرها وذلك كما يلي:

نضع الحمص المسلوق في الخلاط ثم نضع باقي المكونات ونخفق جيداً لمدة 5 دقائق.

نطحن جميع المكونات معاً حتى نحصل على مزيج ناعم.

نضيف معلقة أو أكثر من الماء حسب الرغبة لتخفيف قوام السلطة.

نضع الخليط في طبق التقديم ثم نرش زيت الزيتون على وجه المسبحة.

تقدم المسرحية بالهنا والشفا.

مكونات سلطة المسبحة اللذيذة بالحمص

نصف كيلو حمص مسلوق.

معلقة ملح صغيرة.

معلقة ثوم مفروم صغيرة.

2 معلقة زبادي كبيرة.

نصف كوب عصير ليمون.

معلقة ثوم مفروم صغيرة.

300 جرام طحينة.

طريقة تحضير سلطة المسبحة بالحمص