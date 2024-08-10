طريقة عمل خبز الزبادي على المقلاة بعجينة قطنية ومظبوطة وبطعم لذيذ

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الرياض - أحمد صلاح - يعتبر الخبز من السلع الأساسية في حياتنا اليومية، فلا يستطيع أحد الإستغناء عنه في أغلب الأطعمة، فهو عنصر رئيسي صحي جدًا غني بالعديد من المعادن والفيتامينات، والتي تُعطي الإنسان الإحساس بالشبع وتساعد على بناء الجسم خاصًة في مرحلة نمو الأطفال، فاليوم نتناول نوعًا من أشهى أنواع الخبز، وهو خبز الزبادي الذي يمتاز بالقوام الهش والخفيف، والغني بالكالسيوم والكربوهيدرات التي تعتبرمن العناصر الغذائية المهمة للجسم.

طريقة تحضير خبز الزبادي

نقدم في السطور التالية طريقة إعداد خبز الزبادي بمكونات إقتصادية متوفرة لدينا، وخطوات بسيطة جدًا لا تبذل ربة المنزل جهدًا كبيرًا في تحضيرها.

المكونات

نصف كيلو من الدقيق ( يمكن مضاعفة الكمية حسب الرغبة).

عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر.

كيس من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت.

ثلاث علب من الزبادي ( يمكنك استخدام اكثر من ثلاثة حسب كمية الدقيق).

الخطوات