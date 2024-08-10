انت الان تتابع خبر طريقة عمل خبز الزبادي على المقلاة بعجينة قطنية ومظبوطة وبطعم لذيذ والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - يعتبر الخبز من السلع الأساسية في حياتنا اليومية، فلا يستطيع أحد الإستغناء عنه في أغلب الأطعمة، فهو عنصر رئيسي صحي جدًا غني بالعديد من المعادن والفيتامينات، والتي تُعطي الإنسان الإحساس بالشبع وتساعد على بناء الجسم خاصًة في مرحلة نمو الأطفال، فاليوم نتناول نوعًا من أشهى أنواع الخبز، وهو خبز الزبادي الذي يمتاز بالقوام الهش والخفيف، والغني بالكالسيوم والكربوهيدرات التي تعتبرمن العناصر الغذائية المهمة للجسم.
طريقة تحضير خبز الزبادي
نقدم في السطور التالية طريقة إعداد خبز الزبادي بمكونات إقتصادية متوفرة لدينا، وخطوات بسيطة جدًا لا تبذل ربة المنزل جهدًا كبيرًا في تحضيرها.
المكونات
- نصف كيلو من الدقيق ( يمكن مضاعفة الكمية حسب الرغبة).
- عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- كيس من الخميرة الفورية.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع كوب من الزيت.
- ثلاث علب من الزبادي ( يمكنك استخدام اكثر من ثلاثة حسب كمية الدقيق).
الخطوات
- نُحضر وعاء عميق، ثم نقوم بإضافة الدقيق والسكر والخميرة.
- نُضيف الملح والزيت إلى المكونات السابقة ثم نقوم بخلط كل المكونات جيدًا معًا.
- نُضيف الزبادي بصورة تدريجية إلى الخليط السابق مع العجن حتى تصبح عجينة قطنية طرية جدًا.
- ثم بعد ذلك نترك العجينة جانبًا لفترة من الوقت حتى تتخمر ويتزايد حجمها.
- نقوم بتقسيم العجينة بعد التخمر إلى قطع حسب حجم الخبز الذي ترغبين فيه.
- نعمل على فرد قطع الخبز بواسطة نشابة العجين حسب الحجم المقصود.
- بعد الإنتهاء من فرد الخبز نتركه جانبًا مرة أخرى حتى يرتاح ويصبح أكثر جودة.
- نقوم بتسوية الخبز في مقلاه ساخنة جدًا على درجة حرارة متوسطة.
- ثم نقوم بالتقليب على الوجه الآخر إلى أن نلاحظ إنتفاخ الخبز وإحمرار الوجهين.
- نُكرر الخطوة السابقة حتى ننتهي من تسوية كل كمية الخبز المتاحة عندنا.