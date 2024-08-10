انت الان تتابع خبر لو عندك خميرة هاتيها وتعالي أقولك أزاي تفتحي بشرتك وتزيلي أي بقع وأسمرار نهائياً والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تتعرض الكثير من السيدات والفتيات إلى مشكلة اسمرار الوجه، وذلك نتيجة عدة عوامل كالتعرض المستمر لأشعة الشمس، أو وجود بثور سوداء في مناطق متفرقة من الوجه، وغيرها من العوامل التي تؤدي إلى عدم توحيد لون البشرة وتراكم بقايا خلايا الجلد الميتة، لذلك جئنا اليوم نطمئن كل سيدة ونقدم لها مكون الخميرة الذي يعد من أقوى المكونات التي تعمل على تفتيح وتوحيد لون البشرة وتبييض الوجه.

وصفة الخميرة ولبان الدكر

نتابع معكي الآن أقوى وصفات الخميرة السحرية والفعالة، وذلك عن طريق خلطها بمكونات طبيعية آمنة على الوجه والبشرة ودون حدوث أي أضرار، وخطوات التحضير والأستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

5 ملاعق من لبان الدكر المطحون.

ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

الخطوات

أحضري وعاء صغير، ثم قومي بإضافة الخميرة مع لبان الدكر المطحون.

ثم أضيفي كربونات الصوديوم إلى المكونات السابقة وإخلطيهم جميعًا معًا.

قومي بإضافة ماء الورد، واستمري في الخلط حتى تتداخل كل المكونات وتصبح متماسكة.

ابدأي في توزيع خلطة الخميرة على وجهك في حركة دائرية حتى تتشبع منه البشرة.

اتركي ماسك الخميرة على الوجه لمدة ربع ساعة أوحتى يجف الخليط.

ثم بعد ذلك قومي بغسل الوجه بماء فاتر ثم تجفيفه برفق.

كرري هذه الوصفة يوميًا حتى تلاحظين تبييض وجهك وتفتيح لون بشرتك.

وصفة الخميرة والنشا

إليكم أفضل وصفات الخميرة لتفتيح البشرة والحصول على أفضل نتيجة من خلال إتباع الاتي:

المكونات

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من اللبن الدافيء.

الخطوات