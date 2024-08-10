عمرو دياب يتصدر ترند جوجل بسبب حفلته في الساحل الشمالي

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان عمرو دياب ترند جوجل، وذلك بسبب حفلته أمس في الساحل الشمالي.

نفدت تذاكر حفل الهضبة عمرو دياب ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بعد أن قررت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، طرح تذاكر المرحلة الثالثة التي أقيمت أمس حيث نفد كامل فئات تذاكر الحفل التي تتراوح بين المليون جنيه للكابينة و600 جنيه للفئة العادية، مرورا بالتنوع في الفئات السعرية.

وكانت قد قامت شركة تذكرتي بطرح تذاكر المرحلة الثالثة لحفل عمرو دياب، ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العلمين الدولي.

يأتي مهرجان العلمين الجديدة، في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإطلاق مبادرات وطنية، بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة، وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.