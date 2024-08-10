نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت 10-08-2024 في الدوري الهولندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة العالمية لمتابعة مباريات الدوري الهولندي وذلك ضمن منافسات الأسبوع الأول من بطولة الدوري في الموسم الحالي.

نجح بي اس في ايندهوفن في التتويج بلقب الدوري الخامس والعشرين له في تاريخه ويسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته في الموسم الحالي من أجل الحفاظ على اللقب.

ويعتبر آياكس الأكثر تتويجا بلقب الدوري برصيد 36 لقبا يليه أيندهوفن بواقع 25 لقبا ثم فينورد في المركز الثالث برصيد 16 لقب.

مباريات اليوم السبت 10-08-2024 في الدوري الهولندي

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الدوري الهولندي في الجولة الأولى من الموسم الحالي :

- فينورد روتردام وفيليم 2 الساعة 5 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- إن إي سي نيميغن وتفنتي أنشخيدة الساعة 8 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

- المير سيتي وألكمار الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- أيندهوفن وفالفيك الساعة 10 مساء بتوقيت مصر