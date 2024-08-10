نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات السبت بالدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يريد متابعو وعشاق كرة القدم في كل مكان وخاصة محبي الدوري التركي معرفة جدول مباريات السبت حيث تبدأ أولي مواجهات الدوري التركي بثلاثة مباريات تجمع بين قاسم باشا وقونيا سبور و

يواجه فريق قاسم باشا مع نظيره قونيا سبور في لقاء هام، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري التركي موسم 2024/25،

موعد مباراة قاسم باشا وقونيا سبور

تنطلق مباراة قاسم باشا وقونيا سبور في الدوري التركي غدًا السبت، 10 أغسطس 2024، الساعة 7:15 م بتوقيت مصر.

موعد مباراة أنطاليا سبور وجوزتيبي

تقام هذه المباراة في تمام الساعة العاشرة الاربع مساء غدا السبت بتوقيت مصر.

موعد مباراة فناربخشةو أضنة دمير سبور

تقام هذه المباراة في العاشرة الاربع مساء اليوم السبت بتوقين مصر

القنوات الناقلة لمباريات الدوري التركي

تنقل أحداث هذه المباريات على قناة بي ان سبورتس beIN Sports ” وهى الناقل الحصري لمسابقة الدوري التركي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.