نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير الكرة السعودية انطلاق مسابقة كأس السوبر السعودي والتي تضم أربعة أندية وهي الهلال، النصر، التعاون، الأهلي.

وينطلق في دور نصف نهائي البطولة مباراة قوية تجمع بين الهلال والأهلي، وسط إثارة كبيرة ومرتقبة قبل عودة الدوري السعودي.

موعد مباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس السوبر

تنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين في تمام التاسعة والربع مساء الثلاثاء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية وتقام المباراة في تمام استاد أرينا- الرياض.

وينتظر الفريق الفائز من هذه المباراة مباراة النصر والتعاون من أجل التأهل للنهائي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي السوبر

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري للمواجهة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.

ويعلق على المباراة كلا من فهد العتيبي وحاتم بطيشة.