نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام نادي زد في دوري “نايل” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الأهلي لمواجهة نظيره زد وذلك ضمن مؤجلة من منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري بعد التتويج باللقب رسميا، برصيد 81 نقطة حقق الانتصار في 26 مباراة وتعادل في 3 مباريات وهزم في مباراتين.

وعلى الجانب الاخر يحتل نادي زد المركز السابع برصيد 47 نقطة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 11 مباراة وهزم في 8 مباريات.

موعد مباراة الأهلي أمام زد في الدوري المصري

تقام المواجهة غدا في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد القاهرة الدولي المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وزد في الدوري المصري

تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري في مصر والشرق الأوسط.