الأهلي يتسلّم "درع" الدوري أمام مودرن سبوت فى الجولة الأخيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - تلقى النادي الأهلي خطاباً رسمياً من رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالتأكيد على أن المارد الأحمر سوف يتسلّم درع الدوري 17 أغسطس الجاري خلال مباراة مودرن سبورت، في الجولة الـ34 والأخيرة لبطولة الدوري المصري (دوري nile).

وحسم الأهلي بطولة الدوري رسمياً مساء الخميس، بالفوز بهدف نظيف على سموحة خلال اللقاء الذي جمعهما باستاد برج العرب، ورفع الأحمر رصيده إلى 81 نقطة مُتربعاً على عرش المسابقة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 73، علماً بأن الأهلي يتبقى له 3 مباريات أمام زد وإنبي ثم مودرن سبورت، فيما يتبقى لـ بيراميدز مواجهتان أمام الداخلية وطلائع الجيش.

وتُقيم رابطة الأندية المحترفة احتفالية للأهلي بطل الدوري عقب مباراة مودرن سبورت سيتم خلالها الاحتفاء بالمارد الأحمر الذي حسم اللقب للمرة الـ44 في تاريخه والثانية على التوالي.

ويواجه الأهلى نظيره زد اف سى فى التاسعة مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وحافظ الفريق الأحمر، بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي، كما حقق 20 فوزا متتاليا.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

ووصل الأهلي خلال هذا الموسم إلى 20 انتصارا متتاليا، محطما أطول سلسلة انتصارات للبرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق (17 انتصارا) موسم 2004-2005.