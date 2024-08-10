رابطة الأندية تحدد موعد تسليم الأهلي درع بطولة الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة، خطابًا رسميا للنادي الأهلي، تكشف من خلاله موعد تسليم الأهلي درع الدوري، بعد حصوله على البطولة للمرة ال 44 في تاريخه.

وحددت رابطة الأندية المصرية، يوم 17 أغسطس الجاري هو موعد تسليم الأهلي درع الدوري المصري، في مباراة مودرن سبورت، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة لبطولة الدوري المصري.

الأهلي يتسلم درع الدوري يوم 17 أغسطس

ونجح المارد الأحمر في الحصول على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز رسميًا مساء الخميس، بعدما فاز على نظيره سموحة، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد برج العرب.

وتربع الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، ورفع رصيده إلى 81 نقطة، بفارق 8 نقاط عن منافسه بيراميدز بعدما أزاحه للمركز الثاني برصيد 73.

ويتبقى للنادي الأهلي 3 مباريات في جدول الدوري، حيث ينتظر ملاقاة زد وإنبي ثم يختتم بمواجهة مودرن سبورت.

وتنظم رابطة الأندية المحترفة احتفالية خاصة للقلعة الحمراء، الذي يعد بطل الدوري، بعد انتهاء مباراة مودرن سبورت، بعدما حسم اللقب للمرة الـ44 في تاريخه والثانية على التوالي.

وتقام مواجهة الأهلي ضد نظيره زد اف سى فى تمام الساعة التاسعة مساء الأحد، على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.